Пожилой итальянец после автокатастрофы забыл о 40 годах жизни и думал, что он 24-летний парень

63-летний итальянец Лучано Д’Адамо после того, как его сбил автомобиль, потерял память о последних 40 годах жизни. Очнувшись, он думал, что на дворе еще 1980-е годы, а ему 24. Автокатастрофа произошла еще в 2019 году, а на днях об истории мужчины рассказало издание Il Messaggero.

Последнее, что помнит Д’Адамо, ― как в марте 1980 года он вышел из своего дома в Риме, а затем ощутил сильный удар и погрузился в темноту. Очнувшись в больнице после ужасной автокатастрофы, виновник которой скрылся с места преступления, итальянец был поражен, что за окном 2019 год.

Мужчина не узнал старика, который смотрел на него в зеркале, и престарелую «незнакомку», оказавшуюся его женой. Он думал, что еще только собирается жениться на ней, 19-летней девушке, в которую был влюблен.

По словам Il Messaggero, именно взгляд на себя в зеркале стал самым болезненным опытом для Лучано. Он утратил воспоминания о своем постепенном старении и с ужасом увидел в отражении старика с седыми волосами.

Первым делом после пробуждения итальянец попросил позвонить матери, которая уже умерла. Лучано поразили современные гаджеты ― смартфоны и GPS-навигаторы, которые взглядом из 1980-х кажутся научной фантастикой.

Д’Адамо пришлось заново выстраивать отношения с супругой, их сыном и внуками, о существовании которых он не имел никакого понятия. По данным Corriere della Sera, Лучано легко поладил с детьми, но ему требовалась помощь, чтобы научиться общаться с ними как дедушка, а не как 24-летний парень.

За пять лет работы с врачами и психологами ему удалось вернуть несколько воспоминаний ― рисунок аиста, имя Маттео и бирку «PN 2300», которая висела на кроватке его первого внука, рожденного в 2014 году.