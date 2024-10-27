Джон Литгоу выразил желание вернуться к роли Лорда Фаркуада в пятом «Шреке»

Джон Литгоу рассказал, что сразу же согласился бы присоединиться к актерскому составу «Шрека 5», если бы его пригласили.
Во франшизе актер сыграл жестокого правителя сказочного королевства Дюлок Лорда Фаркуада. Однако есть одно но: персонаж погиб в оригинальном фильме 2001 года.
В конце ленты огнедышащая дракониха, охранявшая принцессу Фиону в ее башне, сожрала Фаркуада во время свадьбы, а затем отрыгнула его корону. «Оказывается, невозможно оправиться от того, что тебя съел дракон», — пошутил Литгоу.
Может ли вернуться правитель Дюлока, неизвестно. По словам актера, продюсеры грядущего мультфильма не обращались к нему. Однако, по его мнению, персонаж может вернуться в виде флешбеков. «Я ничего об этом не знаю, и нет, я в этом не участвую», — добавил Литгоу.
«Шрек-5» выйдет 1 июля 2026 года. Сценарий картины написал Майкл МакКаллерс по сюжету Криса Меледандри («Ледниковый период», «Гадкий я», «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных»). Последний стал продюсером мультфильма вместе с Джеффри Катценбергом.
После выхода «Шрека-5» DreamWorks Animation начнет работать над спин-оффом франшизы, запущенной еще в 2001 году. Собственный фильм получит Осел.