Джон Литгоу выразил желание вернуться к роли Лорда Фаркуада в пятом «Шреке»

Джон Литгоу рассказал , что сразу же согласился бы присоединиться к актерскому составу «Шрека 5», если бы его пригласили.

В конце ленты огнедышащая дракониха, охранявшая принцессу Фиону в ее башне, сожрала Фаркуада во время свадьбы, а затем отрыгнула его корону. «Оказывается, невозможно оправиться от того, что тебя съел дракон», — пошутил Литгоу.

Может ли вернуться правитель Дюлока, неизвестно. По словам актера, продюсеры грядущего мультфильма не обращались к нему. Однако, по его мнению, персонаж может вернуться в виде флешбеков. «Я ничего об этом не знаю, и нет, я в этом не участвую», — добавил Литгоу.