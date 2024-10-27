В Саудовской Аравии построят самое большое здание в мире в виде куба

В Саудовской Аравии построят гигантский небоскреб в форме куда, который станет самым большим зданием на планете. Об этом сообщает Bloomberg.
Здание будет называться Мукааба. Длина и высота его стен составит рекордные 400 метров. Построойка станет центральным элементом Нового Мурабба — района, который, как надеются в стране, станет новым местом отдыха в столице Эр-Рияде.
Компания New Murabba Development Co. уже выкопала более 10 млн кубометров грунта для подготовки к строительству Мукааба. В ближайший год застройщик планирует заключить контракты на десятки миллиардов риялов, в рамках которых здание и прилегающая к нему территория будут оснащены развлекательными заведениями, учебными заведениями, медицинскими учреждениями и стадионом на 45 тыс. мест.
Куб будет включать в себя первый в мире полностью закрытый небоскреб, а также купол, на котором будут отображаться голографические изображения, призванные перенести постояльцев планируемого отеля на 500 номеров в разные уголки мира.
«Когда вы находитесь внутри, вы не можете видеть купол. Вы можете лечь спать в Серенгети, а проснуться в Нью-Йорке. Вы можете почувствовать его запах, ощутить его и прикоснуться к нему», — сказал гендиректор New Murabba Майкл Дайк.
Новая Мурабба — один из нескольких гигапроекктов, которые направлены на снижение зависимости Саудовской Араввии от нефти и ее превращении в центр развития всего — от развлечений до туризма и производства.
Первый этап строительства района должен быть завершен к 2030 году и будет включать в себя около 8 000 домов для около 35 тыс. человек.