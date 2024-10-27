В Челябинской области проведут рейды в местах проживания цыган после убийства таксистки

В Челябинской области силовики устроят рейды в местах, где «компактно проживают цыгане». Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер после погромов в городе Коркине, где убили таксистку.

По его словам, «в первую очередь надо проверить источники доходов этих граждан, другие потенциальные нарушения, преступления, о которых говорят люди».

«Мы слышим про криминализацию [этих] мест. Необходимо тщательно разобраться с этим, и если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», ― сказал глава региона.

Накануне в городе подожгли два дома диаспоры, к одному из которых за день до этого приходила толпа, требовавшая выдать убийц 40-летней Елены Сарафановой. Как отмечают «Осторожно, новости», поджоги произошли, несмотря на усиленные наряды полиции.

23 октября в Коркино была убита таксистка Елена Сарафанова. Она взяла заказ в «цыганский квартал», где у нее произошел конфликт с пассажиром, предположительно, из цыганской диаспоры. 17-летний подозреваемый нанес женщине «не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки». Его взяли под стражу.