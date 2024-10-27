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В Самарской области девушкам будут платить за роды до 25 лет

Сегодня в 15:20
Фото: freestocks/Unsplash

В Самарской области девушкам от 18 до 25 лет станут платить при рождении первого ребенка. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Смирнов.

Молодые матери смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Для этого они должны иметь регистрацию в регионе и проживать там не меньше трех лет. На поддержку претендуют 4150 женщин.

Впервые о введении дополнительной поддержки семей с детьми заявил глава региона Вячеслав Федорищев в начале сентября. Позже эта тема прозвучала во время презентации программы социально-экономического развития области на период до 2029 года.

«Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа „Моя семья“. Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», — подчеркнул Федорищев.

В настоящее время в регионе действует 38 мер финансовой поддержки, и 14 из них новые. Они были внедрены в этом году после указа Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

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