В России провели сложную операцию по удалению опухоли мозга у ребенка в сознании

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени провели сложную операцию по удалению опухоли мозга у 12-летнего мальчика. Об этом говорится на сайте Минздрава.
У мальчика диагностировали большую опухоль головного мозга перед соревнованиями по боксу. Опухоль сдавливала речевые зоны.
Чтобы не оказались повреждены жизненно важные функции, операцию решили проводить в сознании. Во время операции мальчик отвечал правильно на многочисленные вопросы логопеда. Благодаря этому врач понимал, что его хирургические действия верны.
Опухоль удалось удалить без осложнений. После операции сохранились все жизненно важные функции организма, в том числе речевые. Сейчас мальчик выздоравливает.