В России провели сложную операцию по удалению опухоли мозга у ребенка в сознании

Сегодня в 14:06

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени провели сложную операцию по удалению опухоли мозга у 12-летнего мальчика. Об этом говорится на сайте Минздрава.

У мальчика диагностировали большую опухоль головного мозга перед соревнованиями по боксу. Опухоль сдавливала речевые зоны.

Чтобы не оказались повреждены жизненно важные функции, операцию решили проводить в сознании. Во время операции мальчик отвечал правильно на многочисленные вопросы логопеда. Благодаря этому врач понимал, что его хирургические действия верны.