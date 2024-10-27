В России провели сложную операцию по удалению опухоли мозга у ребенка в сознании

Сегодня / 11:25
Умер пермский кот Крошик. Он страдал от ожирения
Сегодня / 16:02
В Саудовской Аравии построят самое большое здание в мире в виде куба
Сегодня / 15:20
В Самарской области девушкам будут платить за роды до 25 лет
Сегодня / 15:14
В Челябинской области проведут рейды в местах проживания цыган после убийства таксистки
Сегодня / 14:38
Netflix выпустил клип на еще один трек из второго сезона «Аркейн»
Сегодня / 13:00
«Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах в Грузии. Оппозиция итоги выборов не признает
Сегодня / 12:33
Съемки сериала «Вижен» начнутся в 2025 году
Сегодня / 09:36
Кинокомпания СТВ подала в суд на бизнесмена из Липецка из‑за цитаты на фляжке для алкоголя
Сегодня / 08:56
Школьникам Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы
Вчера / 20:39
«Веном-3» плохо стартовал: 22 млн долларов в первый день проката
Вчера / 20:07
Худеющий рыжий кот Крошик попал в больницу
Вчера / 19:56
Авиакомпания в США объявила борьбу пассажирам, толпящимся возле гейтов раньше времени
Вчера / 19:04
Йоко Оно предупреждали до смерти Джона Леннона, что он в опасности
Вчера / 17:50
Рисунок фломастерами Виктора Цоя продали на аукционе за 8 млн рублей
Вчера / 17:45
Платформа Ask.fm объявила о закрытии с 1 декабря
Вчера / 16:55
Съемки байопиков о музыкантах The Beatles продлятся до середины 2028 года
Вчера / 16:51
Майкл Сера и Эмили Джонс присоединились к новому «Бегущему человеку»
Вчера / 16:30
Мультфильм Энди Серкиса по «Скотному двору» выйдет в 2025 году
Вчера / 15:30
Мультсериал о Ларе Крофт продлили на второй сезон
Вчера / 14:57
«Студия Артемия Лебедева» выпустила новую схему метро Москвы
Вчера / 14:43
Sony снимет продолжение «Бриллиантового полицейского»
Вчера / 14:27
Ученые увидели рак груди у женщины с фрески Микеланджело «Всемирный потоп»
Вчера / 13:40
Shot: активисты хотят запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» из‑за пропаганды ЛГБТ*
Вчера / 13:21
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов
Вчера / 12:34
В Липецкой области из колонии сбежали шесть заключенных
Вчера / 12:30
За вход в собор Парижской Богоматери предложили брать 5 евро. Священники выступили против
Вчера / 01:51
Певица Лили Аллен заявила, что зарабатывает на музыке меньше, чем на продаже фото ее ног на OnlyFans
Вчера / 00:58
Кейли Куоко расследует убийство в трейлере второго сезона «Основано на реальных событиях»
25 октября / 23:46
Рэпер Кид Кади снимется в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
25 октября / 22:56
На Филиппинах тропический шторм «Трами» привел к гибели 82 человек
25 октября / 22:55
Le Monde: «Ашан» в РФ может купить Газпромбанк
25 октября / 22:30
Леонардо Ди Каприо поддержал Камалу Харрис и раскритиковал Дональда Трампа за «отрицание науки»
25 октября / 22:13
СМИ: создатель «Острых козырьков» Стивен Найт отказался от работы над новыми «Звездными войнами»
25 октября / 21:59
Новый «Человек-паук» с Томом Холландом вернется в кинотеатры 24 июля 2026 года
25 октября / 21:49
РЖД выкупили почти целый небоскреб в Москва-Сити

В России провели сложную операцию по удалению опухоли мозга у ребенка в сознании

Сегодня в 14:06
Фото: National Cancer Institute/Unsplash

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени провели сложную операцию по удалению опухоли мозга у 12-летнего мальчика. Об этом говорится на сайте Минздрава.

У мальчика диагностировали большую опухоль головного мозга перед соревнованиями по боксу. Опухоль сдавливала речевые зоны.

Чтобы не оказались повреждены жизненно важные функции, операцию решили проводить в сознании. Во время операции мальчик отвечал правильно на многочисленные вопросы логопеда. Благодаря этому врач понимал, что его хирургические действия верны.

Опухоль удалось удалить без осложнений. После операции сохранились все жизненно важные функции организма, в том числе речевые. Сейчас мальчик выздоравливает.

Подробности по теме
Американец во время операции на мозге сыграл на гитаре Deftones
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами