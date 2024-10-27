«Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах в Грузии. Оппозиция итоги выборов не признает

По итогам подсчета 99,6% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция называет пророссийской, набирает 54% голосов. Об этом говорится на сайте ЦИК страны.
Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» получает 10,92%, «Единое национальное движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,78%, «Гахария за Грузию» — 7,76%. Остальные партии не прошли барьер в 5% голосов.
Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. Глава «Единого национального движения» Тина Бокучава заявила, что ЦИК «выполнила грязный приказ Иванишвили» и назвала выборы «украденными».
Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия сказал, что его партия «выявила схему, по которой украли выборы», и обвинил «Грузинскую мечту» в «конституционном перевороте».
Оппозиция анонсировала акции протеста, которые начнутся 27 октября. Все четыре оппозиционные партии, преодолевшие на выборах барьер в 5%, отказались получать мандаты и входить в состав парламента.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе сказал, что парламент соберется вне зависимости от действий президентки Грузии Саломе Зурабишвили. Она должна созвать первую сессию законодательного органа в течение десяти дней с момента объявления результатов выборов.