Netflix выпустил клип на еще один трек из второго сезона «Аркейн»

Netflix опубликовал клип на саундтрек «Blood, Sweat & Tears» Sheryl Lee Ralph ко второму сезону сериала «Аркейн». Заключительные серии разбили на три части, эпизоды выйдут 9, 16 и 23 ноября.
В ролике рассказывается о пути Амберсы Медарды, которая стала не просто воином, а генералом войск Ноксуса.
«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. Его премьера состоялась 6 ноября 2021 года. Тогда первые серии быстро обрели популярность и обошли в мировом чарте стрим-сервиса южнокорейский сериал «Игра в кальмара».
В 2022 году проект получил три «Эмми» за достижения в анимации. В этой категории упоминания получили сотрудники французской студии Fortiche, работавшей над мультсериалом «Аркейн» по игре League of Legends: художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия «The Boy Saviour»), арт-директор Жюльен Жоржель (серия «Happy Progress Day!») и художник по фону Бруно Коутино (серия «When These Walls Come Tumbling Down»).
Ранее Riot Games представила новый клип Linkin Park. Песня получила название «Heavy Is the Crown», стала гимном чемпионата 2024 года World Championship по игре League of Legends, а также вошла в саундтрек второго сезона мультсериала «Аркейн» и альбом «From Zero», релиз которого случится 15 ноября.