Съемки сериала «Вижен» начнутся в 2025 году

Звезда «ВандыВижен» Пол Беттани подтвердил, что в 2025 году начнутся съемки сериала «Вижен».

Премьера состоится в 2026 году на Disney+. Актер также рассказал, что следил за предыдущим сериалом Marvel «Это всё Агата».

Беттани вернется к роли андроида, который влюбился в Ванду, а затем был уничтожен Таносом в «Мстителях: Война бесконечности». В сериале «Ванда/Вижен» он вернулся с помощью магии Ванды, также Вижен появился в виде восстановленного призрачно-белого андроида.