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Умер пермский кот Крошик. Он страдал от ожирения

Сегодня в 11:25
Фото: «Матроскин»

В Перми умер страдающий от ожирения кот Крошик. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на приют «Матроскин».

По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. Накануне коту стало резко плохо, и он начал задыхаться. Тогда сотрудники приюта отвезли его в больницу, где его поместили в кислородную камеру.

«В процессе лечения Крошика мы сделали всевозможные исследования котика, но некоторые результаты будут готовы через 21 день. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину гибели. А позже его прах будет развеян», — рассказали волонтеры.

В группе памяти кота отметили, что Крошик был удивительным котом и самым особенным подопечным приюта: «Увидев его впервые, мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров. Он даже не мог вставать под силой тяжести своего веса и мочился под себя… Котику было больше 12 лет, поэтому мы поняли, что в условиях приюта мы бы не справились с таким уникальным случаем. После полной проверки здоровья Крошика мы разместили его в реабилитационном центре».

Для кота была разработана индивидуальная программа реабилитации, в том числе на водяной беговой дорожке 1-2 раза в неделю. Ему также делали массажи и проводили легкую кинезитерапию. Благодаря этому он похудел на три килограмма и стал сам с удовольствием передвигаться, запрыгивая на пуфики.

Из‑за огромных жировых отложений врачи не могли сделать Крошику УЗИ, так как акустический доступ был ограничен. Поэтому, оценивая его состояние здоровья, врачи могли ориентироваться только на показатели крови, которые были в норме. Когда кот сбросил несколько килограммов, почти перед самой смертью, УЗИ показало множество проблем с внутренними органами.

Крошика стал звездой в сети и его поддерживали множество людей, которые собирали деньги на лечение. После смерти кота оставшиеся от оплаты реабилитации и реанимации 179 840 рублей волонтеры направят в фонд экстренной помощи «Матроскина».

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