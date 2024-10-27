Школьникам Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить в школах хиджабы и никабы. Об этом говорится в приказе ведомства.
Документ вступил в силу 25 октября. Изменения внесли в постановление о требованиях к одежде обучающихся программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т. д.)», — говорится в тексте.
Ранее никабы запретили носить в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Таджикистане, а в Северной Осетии призвали ограничить их ношение.