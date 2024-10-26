«Веном: Последний танец» заработал 22 млн долларов в первый день проката. Отзывы на третью часть франшизы с Томом Харди не были восторженными, пишет Variety.

Это значительно меньше дебютов как первого «Венома» в 2018 году (32 млн долларов), так и его сиквела 2021-го (37 млн). Sony рассчитывает на международные рынки, чтобы увеличить доходность, как это случалось с предыдущими частями.

Оба предыдущих «Венома» отлично показали себя за рубежом: первый собрал огромные 642 млн долларов за пределами Северной Америки, а в РФ стал самым кассовым релизом 2018 года со сборами 1,89 млрд рублей, обогнав блокбастер «Мстители: Война бесконечности». В то же время у «Последнего танца» более скромный бюджет, чем большинства супергеройских лент — 120 млн долларов.

Действие «Последнего танца» разворачивается сразу после «Венома-2». Согласно логлайну, «Эдди и Веном в бегах. За ними охотятся оба их мира, и сеть затягивается, и дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое опустит занавес над последним танцем Венома и Эдди».