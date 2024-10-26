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Авиакомпания в США объявила борьбу пассажирам, толпящимся возле гейтов раньше времени

Сегодня в 19:56
Фото: Alex Suprun/Unsplash

American Airlines тестируют систему борьбы с пассажирами, которые подходят к выходам на посадку без приглашения. Таких людей, которые толпятся возле стоек пропуска раньше положенного времени, нелестно называют «вшами у гейта», передает CNN.

Телеканал пишет, что речь идет либо о нервных пассажирах, либо о тех, кто хочет раньше всех закинуть сумку на верхнюю полку. Толкучка возле гейтов может привести к заторам, путанице и более длительному ожиданию, рассказали сотрудники перевозчика.

American Airlines испытывает новую технологию в аэропортах Нью-Мексико, Аризоны и Вирджинии. Пассажиры, которые подходят к стойкам вне назначенного времени, услышат звуковой сигнал об ошибке, предупреждающий сотрудника у выхода на посадку и других пассажиров, соблюдающих правила. Тех, кто лезет без очереди, отправляют обратно.

«Пока что мы довольны результатами теста», — сообщил представитель American Airlines.

Ранее новозеландский аэропорт Данидин ограничил время объятий посетителей в зоне высадки из автомобиля. Слишком долгие прощания отнимают время других, поэтому им советуют делать это на парковке, где можно остановиться на 15 минут.

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