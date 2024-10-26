Рисунок фломастерами Виктора Цоя продали на аукционе за 8 млн рублей

Работу Виктора Цоя, выполненную фломастерами в 1980-х, продали за 76,9 тыс. евро (8 млн рублей). Об этом сообщается в телеграм-канале аукциона современного искусства Vladey.

Организаторы аукциона пишут, что образ «квадратноголовый человечка» характерен для творчества Цоя. Это не единственный рисунок Цоя, который сделан фломастерами, — почти все они проданы, кроме одного.