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Рисунок фломастерами Виктора Цоя продали на аукционе за 8 млн рублей

Сегодня в 17:50
Фото: Educators .co.uk/Flickr

Работу Виктора Цоя, выполненную фломастерами в 1980-х, продали за 76,9 тыс. евро (8 млн рублей). Об этом сообщается в телеграм-канале аукциона современного искусства Vladey.

Организаторы аукциона пишут, что образ «квадратноголовый человечка» характерен для творчества Цоя. Это не единственный рисунок Цоя, который сделан фломастерами, — почти все они проданы, кроме одного.

Общая сумма продаж аукциона «Коллекция Гурьянова» составила 294 тыс. евро по предварительной оценке в 171-224 тыс. евро. Одна из работ Цоя превысила верхний эстимейт (предварительную оценку) в 5 раз и была продана за 60 тыс. евро.

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