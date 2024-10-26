Худеющий рыжий кот Крошик попал в больницу

В Перми худеющий кот Крошик попал в больницу. Об этом говорится в телеграм-канале приюта «Матроскин».

В сообщении подчеркнули, что смертельный вес Крошика оставил огромный отпечаток на его здоровье. «Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере…

Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — рассказали в приюте.

Сейчас состояние кота стабильно тяжелое. В «Матроскине» отметили, что переживают за состояние Крошика, и пообещали держать подписчиков в курсе.

Кот Крошик попал в приют «Матроскин» в конце августа этого года. Животное откормили до внушительного веса в 17 килограмм, из‑за чего он перестал ходить. Из‑за толстой жировой прослойки ветеринарам не удалось даже провести ультразвуковое исследование.