Худеющий рыжий кот Крошик попал в больницу

В Перми худеющий кот Крошик попал в больницу. Об этом говорится в телеграм-канале приюта «Матроскин».
В сообщении подчеркнули, что смертельный вес Крошика оставил огромный отпечаток на его здоровье. «Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере…
Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — рассказали в приюте.
Сейчас состояние кота стабильно тяжелое. В «Матроскине» отметили, что переживают за состояние Крошика, и пообещали держать подписчиков в курсе.
Кот Крошик попал в приют «Матроскин» в конце августа этого года. Животное откормили до внушительного веса в 17 килограмм, из‑за чего он перестал ходить. Из‑за толстой жировой прослойки ветеринарам не удалось даже провести ультразвуковое исследование.
Врачи составили ему специальную программу питания обезжиренным кормом, которая позволила бы ему терять от 70 до 150 грамм еженедельно. Кроме того, его водят по водной беговой дорожке. Почти за два месяца он смог похудеть почти на 3 килограмма, начал ходить и запрыгивать на пуфики.