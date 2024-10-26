Съемки байопиков о музыкантах The Beatles продлятся до середины 2028 года

Сэм Мендес намерен работать над фильмами-байопиками о четырех участниках The Beatles до середины 2028 года. Об этом режиссер «1917» рассказал Variety.

«У меня есть этот огромный проект по The Beatles, над которым я работаю в течение следующих нескольких лет. Так что это последний раз, когда вы увидите меня, — до середины 2028 года», — сказал Мендес.

Британский постановщик вызвался снять четыре фильма, сюжеты которых будут пересекаться. Каждая отдельная лента расскажет историю The Beatles с точки зрения Пола Маккартни, Ринго Старра, Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Семьи музыкантов предоставили полные права на экранизацию истории жизни и музыки. Когда фильм анонсировался, создатели заявили, что их выпуск будет «инновационным и новаторским».