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Съемки байопиков о музыкантах The Beatles продлятся до середины 2028 года

Сегодня в 16:55
Фото: Bradford Timeline/Flickr

Сэм Мендес намерен работать над фильмами-байопиками о четырех участниках The Beatles до середины 2028 года. Об этом режиссер «1917» рассказал Variety.

«У меня есть этот огромный проект по The Beatles, над которым я работаю в течение следующих нескольких лет. Так что это последний раз, когда вы увидите меня, — до середины 2028 года», — сказал Мендес.

Британский постановщик вызвался снять четыре фильма, сюжеты которых будут пересекаться. Каждая отдельная лента расскажет историю The Beatles с точки зрения Пола Маккартни, Ринго Старра, Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Семьи музыкантов предоставили полные права на экранизацию истории жизни и музыки. Когда фильм анонсировался, создатели заявили, что их выпуск будет «инновационным и новаторским».

Ходили слухи, что актеры на главные роли уже подобраны. The Hollywood Reporter писал, что Пол Мескаль может претендовать на роль Пола Маккартни. По информации The InSneider, Джона Леннона сыграет Харрис Дикинсон («Треугольник печали»), Ринго Старра — Барри Кеоган («Салтберн»), а Джорджа Харрисона — Чарли Роу («Медленные лошади»). Съемки первого фильма могут начаться в Лондоне в июле 2025 года.

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