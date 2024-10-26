Платформа Ask.fm объявила о закрытии с 1 декабря. Она пользовалась популярностью в 2010-е годы.

«После захватывающего путешествия, длившегося более 10 лет, мы должны объявить о его завершении. К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей социальных сетей.

Спасибо всем, кто интересовался вопросами и смело давал искренние ответы. Мы надеемся, что для вас это было радостным приключением», — говорится в сообщении сервиса анонимных вопросов.

Регистрация на сайте новых пользователей была приостановлена еще 24 октября. Создатели сервиса отметили, что когда создавали его, то верили в идею открытого общения и взаимодействия с другими людьми с помощью вопросов, ответов и искренних бесед:

«Мы прошли через трудные времена, чтобы обеспечить 100-процентную безопасность платформы для каждого пользователя. Спасибо всем, кому было любопытно и кто был достаточно смел, чтобы дать искренние ответы».