Йоко Оно предупреждали до смерти Джона Леннона, что он в опасности

Экс-представитель, советник и друг Джона Леннона Эллиот Минц рассказал в своей новой книге «We All Shine On: John, Yoko and Me», что Йоко Оно предупредили перед смертью музыканта, что он в опасности.

В опубликованном The Times отрывке Минц утверждает, что Оно стала с подозрением относиться к окружающим, и рассказал, как они чуть не поссорились после того, как он попросил ее и сына Шона дать интервью по радио, чтобы развеять слухи о семье Леннон. Она сказала Минцу, что ей нужно посоветоваться со своими «консультантами», которые были гадалками на таро и нумерологами.

«Йоко, позвольте мне спросить вас кое о чем. Если эти советники так хороши, как вы считаете, почему никто из них не предвидел, что случится с Джоном? Почему не было никаких предупреждений?» — спросил Минц.

«Эллиот, откуда ты знаешь, что меня не предупредили? Вы когда‑нибудь спрашивали меня, были ли предупреждения?» — ответила Оно. Минц продолжил: «Хорошо, я спрошу вас: кто‑нибудь из ваших советников предупреждал вас о том, что Джон в опасности?»

«Да. Мне сказали, что в Нью-Йорке ему угрожает опасность и что его нужно немедленно убрать. Именно поэтому я отправила его на Бермуды летом… Но я не могла держать его вдали вечно. В какой‑то момент он должен был вернуться.

Послушай, Эллиот. Вы знаете, как Джон относился к собственной безопасности. Мы говорили об этом за нашим кухонным столом, когда был убит твой друг [актер Сэл Минео]. Джон сказал: „Если они собираются достать тебя, они достанут тебя“. Неважно, что говорили мне мои советники. Он не верил в телохранителей, он не хотел с ними мириться. Он хотел быть свободным», — сказала Оно.