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Майкл Сера и Эмили Джонс присоединились к новому «Бегущему человеку»

Сегодня в 16:51
Фото: Netflix

Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех») и Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») присоединились к актерскому составу нового «Бегущего человека». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Они присоединились к ранее объявленным Глену Пауэллу («Королевы крика»), Джошу Бролину («Дюна»), Кэти О’Брайан («Любовь истекает кровью») и Ли Пейсу («Хоббит»). «Бегущего человека» по повести Стивена Кинга снимет Эдгар Райт. Грядущий фильм станет воссоединением режиссера и Серы со времен «Скотта Пилигрима против всех».

Действие романа Кинга, опубликованного в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман, происходит в 2025 году в Америке. В центре сюжета — отчаявшийся Бен Ричардс, нуждающийся в деньгах для своей больной дочери. Чтобы заработать, он решает поучаствовать в шоу «Бегущий человек», где команды убийц охотятся на участников. Чем дольше выживает участник, тем больше денег он зарабатывает.

Пауэл исполнит главную роль, Джонс сыграет привилегированную женщину, Майкл Сера — наивного бунтаря, который пытается помочь Ричардсу, Бролин — безжалостного продюсера игрового шоу, О’Брайан — одного из участников, а Пейс — жестокого охотника, выслеживающего героя Пауэлла.

Эдгар Райт написал сценарий в соавторстве с Майклом Бэколом. Саймон Кинберг, Нира Парк и Райт выступают продюсерами. Выход ленты запланирован на 21 ноября 2025 года — в этом же году происходит действие ее сюжета.

«Бегущий человек» был впервые адаптирован для большого экрана в 1987 году режиссером Полом Майклом Глейзером. В фильме снялись Арнольд Шварценеггер, Мария Кончита Алонсо, Ричард Доусон, Яфет Котто и Джесси Вентура.

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