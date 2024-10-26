Мультфильм Энди Серкиса по «Скотному двору» выйдет в 2025 году

Энди Серкис («Маугли», «Веном-2») завершил съемки мультфильма по повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Его премьера состоится в 2025 году.

Съемки анимационного фильма по сценарию Николаса Столлера («Побег из Вегаса», «Немножко женаты», «Соседи. На тропе войны») начались в начале 2022 года.

Сам Серкис работает над проектом с 2011 года. Актерский состав мультфильма до сих пор не раскрывается.