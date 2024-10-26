Мультфильм Энди Серкиса по «Скотному двору» выйдет в 2025 году

Энди Серкис («Маугли», «Веном-2») завершил съемки мультфильма по повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Его премьера состоится в 2025 году.
Съемки анимационного фильма по сценарию Николаса Столлера («Побег из Вегаса», «Немножко женаты», «Соседи. На тропе войны») начались в начале 2022 года.
Сам Серкис работает над проектом с 2011 года. Актерский состав мультфильма до сих пор не раскрывается.
Джордж Оруэлл издал повесть-притчу «Скотный двор» в 1945 году. Произведение считается аллегорией на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России, но в роли главных героев восстания — животные со скотного двора, которые изгоняют людей, а вместо них получают свинью-диктатора по кличке Наполеон.