«Студия Артемия Лебедева» выпустила новую схему метро Москвы

«Студия Артемия Лебедева» представила новую схему московского метро. Скоро она заменит старую на станциях и в вагонах.
Дизайнеры нарисовали новый символ пересадки на станциях, который сейчас похож на гантель. По их мнению, нынешние символы «уже не подходят», поэтому вместо них «станции с одним названием помечаются одним кружком, и он красится узнаваемым градиентом в цветах веток». На ней также иначе прорисованы кольца.
Дизайнерами схемы выступили Илья Удовиченко, Паша Омелехин, Марк Родионов, Руслан Поклонский и Степан Гирич. Им удалось сделать это за 54 дня, уточняется на сайте дизайн-студии.
Читатели «Студии Артемия Лебедева» заметили, что новая схема уже успела устареть. Так, на ней не изображены Троицкая линия и станция «Потапово», которые открылись в сентябре.