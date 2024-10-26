«Студия Артемия Лебедева» выпустила новую схему метро Москвы

Дизайнеры нарисовали новый символ пересадки на станциях, который сейчас похож на гантель. По их мнению, нынешние символы «уже не подходят», поэтому вместо них «станции с одним названием помечаются одним кружком, и он красится узнаваемым градиентом в цветах веток». На ней также иначе прорисованы кольца.