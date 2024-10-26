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Мультсериал о Ларе Крофт продлили на второй сезон

Сегодня в 15:30
Фото: Netflix

Netflix продлил на второй сезон мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Об этом стриминг объявил в своих соцсетях.

Согласно синопсису продолжения, искательница приключений Лара Крофт объединит свои усилия с лучшей подругой Сэм, чтобы вернуть украденные африканские маски Ориша:

«Лара отправляется в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории Ориша, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе, и обнаруживая, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике. Сила, которая на самом деле может быть божественной».

Искательницу приключений в этот раз озвучила Хейли Этвелл, известная по «Миссии невыполнима: Смертельная расплата», а также роли Пегги Картер в «Первом мстителе», «Первом мстителе: Другая война» и сериале «Агент Картер».

Мультериал продолжает события трилогии новейших игр: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, выпущенных с 2013 по 2018 год.

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