Мультсериал о Ларе Крофт продлили на второй сезон

Netflix продлил на второй сезон мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Об этом стриминг объявил в своих соцсетях.
Согласно синопсису продолжения, искательница приключений Лара Крофт объединит свои усилия с лучшей подругой Сэм, чтобы вернуть украденные африканские маски Ориша:
«Лара отправляется в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории Ориша, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе, и обнаруживая, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике. Сила, которая на самом деле может быть божественной».
Искательницу приключений в этот раз озвучила Хейли Этвелл, известная по «Миссии невыполнима: Смертельная расплата», а также роли Пегги Картер в «Первом мстителе», «Первом мстителе: Другая война» и сериале «Агент Картер».
Мультериал продолжает события трилогии новейших игр: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, выпущенных с 2013 по 2018 год.