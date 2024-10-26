Мультсериал о Ларе Крофт продлили на второй сезон

Netflix продлил на второй сезон мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Об этом стриминг объявил в своих соцсетях.

«Лара отправляется в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории Ориша, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе, и обнаруживая, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике. Сила, которая на самом деле может быть божественной».