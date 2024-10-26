Shot: активисты хотят запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» из‑за пропаганды ЛГБТ*

Активисты предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» из‑за фразы, которая пропагандирует однополые отношения, сообщает Shot. Представители какой общественной организации и откуда выступили с инициативой, телеграм-канал не уточняет.

По данным Shot, причиной обращения в Министерство культуры РФ стал отрывок из произведения Александра Пушкина со словами «по усам текло, а в рот не попало». Активисты якобы считают, что в нем есть скрытый смысл и так называемая пропаганда ЛГБТ*.

В разговоре с Shot адвокат Александр Добровинский заявил, что персонажи Пушкина отказывались от еды из‑за преданий, по которым яства считались проводниками в мир мертвых. «Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — сказал юрист.

23 октября участники движения «Сорок Сороков» обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Их смутила фраза певца, сказанная во время игры в мафию на ютуб-канале блогера Дмитрия Масленикова: «Котик-котик, дай мне в ротик». Сразу после нее артист уточнил, что так говорили в его детстве.

Киркоров сказал это, когда Масленников спросил у одного из игроков, на лице которого были нарисованы кошачьи усы: «Кто ты, котик?». В обращении «Сорок Сороков» говорится, что певец «призвал к совершению гомосексуального полового акта с собой».