Sony снимет продолжение «Бриллиантового полицейского»

Sony Pictures начала работу над продолжением культовой криминальной комедии «Бриллиантовый полицейский». Об этом сообщает Deadline.
Сценарий к сиквелу пишет Коул Малиска, известный по сериалу «Полиция Чикаго». К главной роли вернется Мартин Лоренс. Его студия также занимается производством фильма.
Оригинальная лента вышла в 1999 году. Сюжет рассказывает о похитителе драгоценностей Майлзе, который спрятал бриллиант на территории, впоследствии ставшей полицейским участком.
Для этого он переодевается в детектива и в паре с настоящим полицейским начинает расследовать кражи со взломом.
Ранее Лоренс снялся вместе с Уиллом Смитом в фильме «Плохие парни до конца». В мировом прокате лента собрала более 403 млн долларов, увеличив кассовые сборы франшизы до 1 млрд за всю жизнь.