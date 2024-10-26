Ученые увидели рак груди у женщины с фрески Микеланджело «Всемирный потоп»

Ученые обнаружили на фреске «Всемирный потоп» Микеланджело Буонарроти женщину с аномальной морфологией груди. Об этом сообщает The Breast.

В группу экспертов вошли искусствоведы, медики, генетики и патологоанатомы. Они пришли к выводу, что изображенная патология является раком груди, что, по их мнению, связано с символическим значением неизбежной смерти, выраженным в Книге Бытия.

Для анализа ученые использовали иконодиагностику, разработанную в 2023 году. Она позволяет оценить здоровье человека по изображению на картине.

Эксперты заметили, что левая грудь изображенной на картине женщины имеет возрастной или связанный с кормлением грудью птоз с деформированным вытянутым соском. В подмышечной впадине также видны выпуклости, похожие на шишки, которые могут представлять собой увеличенные узлы. Ученые также отметили, что правая грудь имеет все признаки карциномы молочной железы.

«Результат наших наблюдений указывает на то, что Микеланджело имел представление о здоровой груди разных размеров и морфологии и адаптировал ее к библейским женским персонажам. Воспроизведение патологических состояний груди с определенной символикой или теологическим смыслом было целенаправленно представлено художником», — говорится в исследовании.