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Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Сегодня в 13:21
Фото: Ulf Andersen/Getty Images

Стивен Кинг назвал свой любимый и самый страшный фильм ужасов всех времен. По его словам, он слишком глубоко задумался над этим вопросом.

«Я пришел к выводу, что „самый страшный“ зависит от возраста зрителя. Когда мне было 16 лет, самым страшным фильмом был „Привидение“ (режиссер Роберт Уайз).

В более взрослом возрасте это была „Ведьма из Блэр: Курсовая с того света“ с ее нарастающим чувством обреченности и теми поистине ужасными последними 35 секундами. Но в целом я бы назвал „Ночь живых мертвецов“, малобюджетный шедевр Джорджа А.Ромеро», — сказал автор.

Однако Кинг отметил, что с годами фильм утратил свою стихийную силу и стал больше похож на шутку в стиле «Шоу ужасов Рокки Хоррора». «Но я до сих пор помню тот беспомощный ужас, который испытал, когда впервые увидел его», — сказал он.

Ранее Кинг назвал самым страшным фильмом «Ведьму из Блэр». По словам писателя, он впервые увидел этот фильм, находясь в больнице под воздействием обезболивающих. Он отметил, что фильм оказался настолько пугающим, что он не смог досмотреть его до конца.

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