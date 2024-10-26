Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Стивен Кинг назвал свой любимый и самый страшный фильм ужасов всех времен. По его словам, он слишком глубоко задумался над этим вопросом.

«Я пришел к выводу, что „самый страшный“ зависит от возраста зрителя. Когда мне было 16 лет, самым страшным фильмом был „Привидение“ (режиссер Роберт Уайз).

В более взрослом возрасте это была „Ведьма из Блэр: Курсовая с того света“ с ее нарастающим чувством обреченности и теми поистине ужасными последними 35 секундами. Но в целом я бы назвал „Ночь живых мертвецов“, малобюджетный шедевр Джорджа А.Ромеро», — сказал автор.

Однако Кинг отметил, что с годами фильм утратил свою стихийную силу и стал больше похож на шутку в стиле «Шоу ужасов Рокки Хоррора». «Но я до сих пор помню тот беспомощный ужас, который испытал, когда впервые увидел его», — сказал он.