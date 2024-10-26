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В Липецкой области из колонии сбежали шесть заключенных

Сегодня в 12:34
Фото: Umanoide/Unsplash

В Липецкой области шесть заключенных сбежали из исправительной колонии № 2. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом», — отметил он.

Заключенным удалось совершить побег через подкоп длиной около 65 метров. Двоих сбежавших удалось задержать в Тамбовской области — они преодолели 180 километров. Остальных продолжают искать.

Mash пишет, что сбежавшие заключенные отбывали наказание за изнасилования и хранение наркотиков. Сейчас СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

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