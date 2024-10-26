В Липецкой области из колонии сбежали шесть заключенных

В Липецкой области шесть заключенных сбежали из исправительной колонии № 2. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом», — отметил он.