В Липецкой области из колонии сбежали шесть заключенных

В Липецкой области шесть заключенных сбежали из исправительной колонии № 2. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом», — отметил он.
Заключенным удалось совершить побег через подкоп длиной около 65 метров. Двоих сбежавших удалось задержать в Тамбовской области — они преодолели 180 километров. Остальных продолжают искать.
Mash пишет, что сбежавшие заключенные отбывали наказание за изнасилования и хранение наркотиков. Сейчас СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.