За вход в собор Парижской Богоматери предложили брать 5 евро. Священники выступили против

За несколько недель до запланированного торжественного открытия после разрушительного пожара собор Парижской Богоматери оказался втянут в нарастающий спор о плате за вход. Инициативу властей не поддержала Римско-католическая церковь Франции, сообщает The Guardian.

Министр культуры Франции Рашида Дати предложила ввести взимание с туристов платы за вход в собор Парижской Богоматери в размере 5 евро. Собранные деньги перечислят на сохранение разрушающихся церквей в стране.

Римско-католическая церковь выступила решительно против этой идеи, а эксперты предупредили, что это может быть даже незаконно. Тем временем посетители самых известных соборов в Испании, Италии и Великобритании обязаны платить за посещение.

Дати утверждала, что в других странах Европы людям «приходится платить за посещение примечательных религиозных сооружений», она «предложила архиепископу Парижа очень простую идею: ввести символическую плату за все туристические визиты в Нотр-Дам».

По ее словам, за год в соборе можно собрать до 75 млн евро, которые будут «полностью направлены на грандиозный план сохранения религиозного наследия Франции». «Нотр-Дам спас бы все церкви Франции. Это был бы великолепный символ», — заявила политик.

Благотворительная организация по защите национального наследия Франции Fondation du Patrimoine оценила состояние многих часовен, церквей, аббатств и соборов страны как «крайне тревожное»: около 5000 из них находятся под угрозой, а почти 500 находятся в таком плохом состоянии, что закрыты для посетителей.

Католическая церковь Франции по-прежнему строго придерживается принципа свободного доступа для всех — будь то верующих или туристов, хотя в некоторых соборах взимают плату за вход в колокольни, склепы и сокровищницы.