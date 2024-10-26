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За вход в собор Парижской Богоматери предложили брать 5 евро. Священники выступили против

Сегодня в 12:30
Фото: Marcel Strauß/Unsplash

За несколько недель до запланированного торжественного открытия после разрушительного пожара собор Парижской Богоматери оказался втянут в нарастающий спор о плате за вход. Инициативу властей не поддержала Римско-католическая церковь Франции, сообщает The Guardian.

Министр культуры Франции Рашида Дати предложила ввести взимание с туристов платы за вход в собор Парижской Богоматери в размере 5 евро. Собранные деньги перечислят на сохранение разрушающихся церквей в стране.

Римско-католическая церковь выступила решительно против этой идеи, а эксперты предупредили, что это может быть даже незаконно. Тем временем посетители самых известных соборов в Испании, Италии и Великобритании обязаны платить за посещение.

Дати утверждала, что в других странах Европы людям «приходится платить за посещение примечательных религиозных сооружений», она «предложила архиепископу Парижа очень простую идею: ввести символическую плату за все туристические визиты в Нотр-Дам».

По ее словам, за год в соборе можно собрать до 75 млн евро, которые будут «полностью направлены на грандиозный план сохранения религиозного наследия Франции». «Нотр-Дам спас бы все церкви Франции. Это был бы великолепный символ», — заявила политик.

Благотворительная организация по защите национального наследия Франции Fondation du Patrimoine оценила состояние многих часовен, церквей, аббатств и соборов страны как «крайне тревожное»: около 5000 из них находятся под угрозой, а почти 500 находятся в таком плохом состоянии, что закрыты для посетителей.

Католическая церковь Франции по-прежнему строго придерживается принципа свободного доступа для всех — будь то верующих или туристов, хотя в некоторых соборах взимают плату за вход в колокольни, склепы и сокровищницы.

Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам-де-Пари, откроется после масштабного восстановления в конце 2024 года. Реставрационные работы начались в 2022 году, после двухлетней работы по приданию памятнику устойчивости. Власти Франции решили воссоздать прежний облик храма, в том числе создать копию шпиля XIX века, который полностью сгорел при пожаре в 2019 году.

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