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Певица Лили Аллен заявила, что зарабатывает на музыке меньше, чем на продаже фото ее ног на OnlyFans

Сегодня в 01:51
Фото: lilyallen

Британская певица Лили Аллен призналась, что зарабатывает на своей музыке меньше, чем на продаже фото ног на платформе OnlyFans. Об этом она написала в соцсети Х.

Аллен ответила поклоннику, который раскритиковал ее решение открыть аккаунт на популярной платформе, в основном используемой для распространения секс-контента. Там певица продает снимки ног с июля 2024 года.

«Представьте, каково это — быть одной из крупнейших поп-звезд/музыкантов в Европе, а потом быть быть пониженным до этого», — написал пользователь с ником @New_Dimez.

В ответ Аллен заявила, что ее треки ежемесячно слушают почти 8 млн пользователей на стриминговом сервисе Spotify. Но она все же зарабатывает больше благодаря 1000 людей, подписанных на фотографии ее ног.

«Не ненавидь игрока, ненавидь игру», — добавила артистка. Подписчики поддержали ее. Они заявили, что продавать снимки ног — не стыдно. «За 10 тысяч в месяц я бы поделился снимками своей души», — пошутил один из фанатов.

Издание Billboard посчитало доходы певицы. Согласно его данным, Аллен зарабатывает более 4000 долларов за день на Spotify. При этом эта сумма распределяется между артисткой, издателем, владельцем авторских прав и организациями, защищающими права музыкантов.

«Это невероятно вводит в заблуждение, но я недостаточно умна, чтобы объяснить, как я получаю лишь крошечный процент от того, что здесь указано. Вам просто придется поверить мне, что неолиберальный капитализм не заботится о том, получают ли артисты оплаты за свою работу», — ответила на публикацию Аллен.

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