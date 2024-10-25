Кейли Куоко расследует убийство в трейлере второго сезона «Основано на реальных событиях»

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер второго сезона комедийного сериала «Основано на реальных событиях», главные роли в котором исполнили Кейли Куоко («Теория большого взрыва») и Крис Мессина («Острые предметы»).
Они сыграли супружескую пару Барлеттов, которая увлеклась расследованием преступлений после того, как обнаружила, что среди их знакомых — серийный убийца. В продолжении шоу Барлетты станут родителями.
Герои попытаются вернуться к обычной жизни: Ава вновь станет агентом по недвижимости, а Натан будет тренировать любителей тенниса. Но новая серия убийств вынудит пару вернуться к ролям детективов.
В актерский состав сериала вошли Том Бейтман и Лиана Либерато, а также Мелисса Фумеро («Бруклин 9-9») и Саймон Аарон Стэтон. Шоураннеро проекта выступила Энни Вайсман, продюсерами — Куоко, Мессина, Жаклин Мур, Алекс Буоно, Джейсон Бейтман, Майкл Костиган и Крейг Розенберг.
Второй сезон «Основано на реальных событиях» выйдет 21 ноября на стриминговом сервисе Peacock. Первый сезон «Основано на реальных событиях» вышел наэто же платформе в июне 2023 года.