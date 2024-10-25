Леонардо Ди Каприо поддержал Камалу Харрис и раскритиковал Дональда Трампа за «отрицание науки»

Леонардо Ди Каприо поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Актер напомнил, что ее конкурент Дональд Трамп вывел страну из Парижских климатических соглашений.

Ди Каприо рассказал об ущербе, нанесенном недавними ураганами «Элен» и «Милтон» в США, и заявил, что «эти неестественные катастрофы были вызваны изменением климата». По его мнению, кандидатка от демократов Харрис готова на «смелый шаг вперед» ради «спасения нашей экономики, нашей планеты и нас самих».

«Дональд Трамп продолжает отрицать факты. Он продолжает отрицать науку. Он вывел США из Парижских климатических соглашений и отменил критически важные меры по защите окружающей среды. Теперь он пообещал нефтегазовой отрасли, что избавится от любого регулирования, которое они захотят, в обмен на пожертвование в миллиард долларов», — сказал Ди Каприо.

Оскароносный актер отметил, что Харрис «помогла возглавить самые значительные действия по борьбе с изменением климата в истории США, включая принятие Закона о снижении инфляции», и отметил ее цели по достижению нулевых выбросов к 2050 году и построению зеленой экономики, «которая не только создает рабочие места, но и помогает спасти нашу планету».

Будучи ярым защитником окружающей среды, Ди Каприо не поддерживал Джо Байдена на выборах 2020 года, но посетил сбор средств для тогдашнего кандидата от демократов. В преддверии выборов 2016 года между Хиллари Клинтон и Трампом актер призвал «голосовать за людей, которые верят в науку об изменении климата».