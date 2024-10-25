Le Monde: «Ашан» в РФ может купить Газпромбанк

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» может быть близка к завершению переговоров о продаже российского бизнеса Газпромбанку, сообщает журнал Le Monde. Ранее называла слухами новости о продаже местного бизнеса.
Источник, близкий к «Ашан», рассказал, если компания примет решение об уходе с российского рынка, это произойдет «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям». Le Monde пишет, что в сентябре 2023 года Газпромбанк купил 14 торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres, которая входила в один холдинг с сетью IKEA. В некоторых из этих ТЦ был «Ашан».
24 октября появились сообщения о планах «Ашан» продать «Ашан Ритейл Россия». По данным французской газеты La Lettre, сеть магазинов уже нашла покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Однако пресс-служба компании заявила о продолжении работы в стране.
Накануне «Коммерсант» узнал, что возможными претендентами на покупку могут быть сети «Лента» и «Магнит». Один из собеседников газеты упомянул X5 Group.