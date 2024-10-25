Рэпер Кид Кади снимется в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Американский музыкант и актер Скотт Мескади, известный под псевдонимом Кид Кади, снимется в сиквеле комедии «Счастливчик Гилмор». Об этом сообщил Deadline.

Рэпер появится в картине вместе с Адамом Сэндлером, Джули Боуэн и Кристофером Макдональдом, которые вернутся к ролям Гилмора, Шутера Макгевина и Вирджинии Венит. Какую роль исполнит Кид Кади, держится в секрете.

Ранее Сэндлер намекал, что камео в ленте представит знаменитый футболист Трэвис Келси. Кроме того, к актерскому составу проекта присоединится рэпер Бениток Окасион, более известный как Бэд Банни.

Режиссером фильма выступит Кайл Ньюачек («Убийство на яхте»). Он поставит ленту по сценарию Сэндлера и Тима Херлихи, которые выступят также продюсерами сиквела наряду с Джеком Джиаррапуто, Робертом Саймондсом и режиссером оригинальной комедии Деннисом Дуганом.