На Филиппинах тропический шторм «Трами» привел к гибели 82 человек

Северо-запад Филиппин уже несколько дней справляется с последствиями тропического шторма «Трами». Он привел к оползням, наводнениям и гибели как минимум 82 человек, сообщил Associated Press.

Тысячи людей оказались в заложниках у стихии, многие из них спасались от паводка на крышах своих домов. Власти страны организовали массовую эвакуацию. В провинции Батангас пропали 17 человек, еще 10 — в других регионах.

Скорость ветра во время шторма составляла 95 км/ч с порывами до 115 км/ч. В данный момент шторм направился в сторону Вьетнама, но синоптики считают, что он может вернуться на Филиппины.

По словам представителей экстренных служб, от наводнения пострадали более 2,6 млн человек. Около 320 тыс. человек вынуждены были укрываться в эвакуационных центрах или в домах родственников.

На сегодяшний день на Филиппинах закрыты школы и правительственные учреждения. В стране приостановлено межостровное паромное сообщение.

Трами — один из многих штормов, обрушившихся на Филиппинские острова в этом году. В целом, страна ежегодно переживает около 20 штормов и тайфунов. В 2013 году тропический циклон «Хайян» оставил более 7300 погибших и пропавших без вести.