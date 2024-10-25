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РЖД выкупили почти целый небоскреб в Москва-Сити

Вчера в 21:49
Фото: Dmitry Chistoprudov

ОАО РЖД закрыло сделку по приобретению 350 тыс. квадратных метров в Москве-Сити. Речь идет о небоскребе Moscow Towers общей площадью 411 тыс. кв. м., передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Стоимость покупки, по разным оценкам, составила от 160 до 227 млрд рублей. РЖД и Moscow Towers от комментариев отказались, но факт сделки подтвердил один из консультантов — консалтинговая компания CORE.XP.

Гендиректор CORE.XP Владимир Пинаев уточнил, что в сделку вошли офисы общей площадью более 200 тыс. кв. м, а также апартаменты и парковка на 100 тыс. кв. м. Чуть более 60 тыс. кв. м., отведенные под ритейл, заведения общепита и прочую инфраструктуру госкомпания не выкупила.

По словам собеседников, на новой недвижимости РЖД намерены разместить сотрудников основных подразделений, а апартаменты можно переделать под офисы. Госкомпания заинтересовалась Moscow Towers весной 2023 года, но тогда речь шла об аренде для размещения 18 тыс. работников центрального аппарата, филиалов и дочерних обществ в Москве.

Пинаев назвал главным преимуществом Moscow Towers «возможность быстрого размещения штаб-квартиры» и «максимизацию операционной эффективности за счет консолидации бизнеса». Переезд РЖД может состояться в 2025 году, предположила руководитель департамента по работе с офисными площадями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Аренда становится все менее выгодным вариантом для крупных компаний, отметила руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич. В условиях низкой вакантности и растущих ставок аренды на офисном рынке найти подходящее пространство очень трудно, пояснила она.

Moscow Towers достроился в июне 2024 года. Площадка под Moscow Towers принадлежала мэрии Москвы, но в 2011 году права на ее аренду за 7,22 млрд рублей выкупила структура «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, пишет газета.

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