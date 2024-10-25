СМИ: создатель «Острых козырьков» Стивен Найт отказался от работы над новыми «Звездными войнами»

Британский сценарист Стивен Найт, известный как автор сериала «Острые козырьки», отказался от работы над новым фильме из серии «Звездные войны». Об этом сообщил Variety.
Найт должен был написать сценарий картины, действие которой развернется после событий ленты «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года. Кто теперь займется созданием текста фильма, неясно.
В данный момент, по информации издания, кинокомпания Lucasfilm ищет авторов для проекта. Ранее из него уже выбыли сценаристы Деймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон — Найт заменил их.
Центральную роль в будущей картине исполнит Дейзи Ридли. Фильм, как предполагается, расскажет об усилиях ее героини основать новую Академию джедаев. Съемки ленты начнутся не ранее 2025 года.
Режиссером ленты выступит пакистано-канадская кинематографистка Шармин Обаид-Чиной. Для нее новая часть «Звездных войнов» станет полнометражным дебютом. Ранее Обаид-Чиной работала над сериалом «Мисс Марвел» и сняла короткометражку «Девушка в реке: Цена прощения».