Новый «Человек-паук» с Томом Холландом вернется в кинотеатры 24 июля 2026 года

«Человек-паук-4» с Томом Холландом выйдет в кинотеатрах 24 июля 2026 года. Снимет ленту режиссер «Шан-Чи и легенду десяти колец» Дастин Дэниэл Креттон, сообщает Variety.

Новый фильм о супергерое пока не получил подзаголовка (второго названия). «Человек-паук 4» дебютирует вскоре после «Мстителей: Судного дня», который выйдет 1 мая 2026 года. «Человек-паук: Вдали от дома» тоже выпустили всего через два месяца после «Мстителей: Финала», отмечает издание.

Во время визита на шоу Джимми Фэллона 22 октября Холланд подтвердил, что съемки четвертого фильма о Человеке-пауке начнутся в середине 2025 года. «Следующим летом мы начнем снимать. Все готово — мы почти начали. Очень волнительно. Не могу дождаться!», — сказал актер.

Во время недавнего интервью Холланд рассказал, что прочитал черновик сценария «Человека-паука-4» и сказал, что «над ним нужно поработать, но сценаристы проделывают отличную работу».

Холланд сыграл Питера Паркера в трех сольных фильмах. Он также появился в отдельных блокбастерах Marvel. Зендая играет ЭмДжей.