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Новый «Человек-паук» с Томом Холландом вернется в кинотеатры 24 июля 2026 года

Вчера в 21:59
Фото: Marvel Studios

«Человек-паук-4» с Томом Холландом выйдет в кинотеатрах 24 июля 2026 года. Снимет ленту режиссер «Шан-Чи и легенду десяти колец» Дастин Дэниэл Креттон, сообщает Variety.

Новый фильм о супергерое пока не получил подзаголовка (второго названия). «Человек-паук 4» дебютирует вскоре после «Мстителей: Судного дня», который выйдет 1 мая 2026 года. «Человек-паук: Вдали от дома» тоже выпустили всего через два месяца после «Мстителей: Финала», отмечает издание.

Во время визита на шоу Джимми Фэллона 22 октября Холланд подтвердил, что съемки четвертого фильма о Человеке-пауке начнутся в середине 2025 года. «Следующим летом мы начнем снимать. Все готово — мы почти начали. Очень волнительно. Не могу дождаться!», — сказал актер.

Во время недавнего интервью Холланд рассказал, что прочитал черновик сценария «Человека-паука-4» и сказал, что «над ним нужно поработать, но сценаристы проделывают отличную работу».

Холланд сыграл Питера Паркера в трех сольных фильмах. Он также появился в отдельных блокбастерах Marvel. Зендая играет ЭмДжей.

В финале фильма 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой» Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербатч) наложил заклинание, заставившее весь мир забыть, кто такой Питер Паркер, включая его двух самых близких друзей — ЭмДжей и Неда (Джейкоб Баталон). Новый фильм, по-видимому, начнется с этой темы, писал Variety.

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