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Актриса Оливия Манн опубликовала полуобнаженные снимки. На них видно шрамы от мастэктомии

Вчера в 21:28
Фото: oliviamunn

Американская актриса Оливия Манн, известная по сериалу «Служба новостей» и франшизе «Люди Икс», опубликовала в инстаграме* полуобнаженные снимки, на которых показала свои шрамы от мастэктомии.

Артистка перенесла удаление груди с обеих сторон в 2023 году из‑за агрессивной формы рака. Девушка перенесла четыре операции.

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Меньше чем через год Манн стала матерью во второй раз. В соцсетях актриса рассказывала о борьбе с раком и процессе восстановления после операций. Она поделилась, что восстановила грудь с помощью пластической хирургии.

По словам артистки, она стеснялась шрамов, оставшихся после операций. Но во время недавней рекламной съемки Манн решила, что не хочет больше их скрывать.

«Каждый след, оставленный жизнью на моем теле, — доказательство того, как я упорно боролась. Надеюсь, другие женщины, которые стеснялись своих шрамов, увидят эти фотографии и почувствуют любовь, которую я им посылаю», — написала актриса.

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