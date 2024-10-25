Актриса Оливия Манн опубликовала полуобнаженные снимки. На них видно шрамы от мастэктомии

Американская актриса Оливия Манн, известная по сериалу «Служба новостей» и франшизе «Люди Икс», опубликовала в инстаграме* полуобнаженные снимки, на которых показала свои шрамы от мастэктомии.

Артистка перенесла удаление груди с обеих сторон в 2023 году из‑за агрессивной формы рака. Девушка перенесла четыре операции.

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Меньше чем через год Манн стала матерью во второй раз. В соцсетях актриса рассказывала о борьбе с раком и процессе восстановления после операций. Она поделилась, что восстановила грудь с помощью пластической хирургии.

По словам артистки, она стеснялась шрамов, оставшихся после операций. Но во время недавней рекламной съемки Манн решила, что не хочет больше их скрывать.