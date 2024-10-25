Из архива в Москве украли указ Петра II и подменили его на муляж

Неизвестные выкрали указ императора Петра II из Российского военно-исторического архива (РГВИА) в Москве и подменили его на муляж. Полиция начала проверку, сообщает ТАСС.

В этом историческом документе Петр II приказывает Военной коллегии отстранить Егора Фаминцына от должности коменданта Петербурга и назначить на его место князя Георгия Урусова. Указ датирован 9 сентября 1727 года — это один из первых указов императора.

«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что подделку заметила замдиректора архива Василиса Денисова. Когда и зачем осуществили подмену, неизвестно. Оригинал имеет большую историческую и культурную ценность, считают сотрудники РГВИА.