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Из архива в Москве украли указ Петра II и подменили его на муляж

Вчера в 20:58
Фото: A.Savin

Неизвестные выкрали указ императора Петра II из Российского военно-исторического архива (РГВИА) в Москве и подменили его на муляж. Полиция начала проверку, сообщает ТАСС.

В этом историческом документе Петр II приказывает Военной коллегии отстранить Егора Фаминцына от должности коменданта Петербурга и назначить на его место князя Георгия Урусова. Указ датирован 9 сентября 1727 года — это один из первых указов императора.

«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что подделку заметила замдиректора архива Василиса Денисова. Когда и зачем осуществили подмену, неизвестно. Оригинал имеет большую историческую и культурную ценность, считают сотрудники РГВИА.

18 октября итальянские правоохранители передали Российскому национальному музею музыки виолончель XVII века работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери. Инструмент украли в 1995 году у музыканта, которому тот передавался во временное пользование, а в 2018-м обнаружили на аукционных торгах во Франции.

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