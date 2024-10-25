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У россиян обнаружили ген осенней хандры

Сегодня в 20:44
Фото: Yuris Alhumaydy/Unsplash

Исследователи из медицинского центра Genotek обнаружили, что около 10% населения России генетически предрасположены к развитию сезонного аффективного расстройства (САР). Об этом сообщила Gazeta.ru.

Ученые проанализировали ДНК более 40 тысяч человек, живущих в стране. Оказалось, что у каждого десятого россиянина есть мутация в гене ZBTB20, повышающая в 1,5 раза риск развития так называемой осенней хандры, иными словами — САР.

Особенно часто, в 14,2% случаев, мутация встречалась у горских евреев. Дагестанцы сталкиваются с этой генетической особенностью в 10,3% случаев. Также 9,9% этнических русских — носители мутировавшего гена.

Именно эти народы чаще всего ощущают подавленность и упадок сил в холодное время года. Уменьшение солнечного света приводит к развитию сезонной депрессии из‑за низкого уровня серотонина и мелатонина в организме.

«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, „выключая“ их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи», — пояснил ученый Александр Ракитько.

Он отметил, что для борьбы с САР людям необходимо чаще бывать на улице, особенно в утреннее время. Также специалист порекомендовал россиянам заниматься спортом и размещать дома яркие светильники.

Интересно, что в ходе исследования мутацию гена ZBTB20 не выявили ни у одного представителя якутского народа. Аналогичная ситуация сложилась и среди корейцев.

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