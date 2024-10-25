Минюст предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

Министерство юстиции РФ предложило выплаты алиментов совершеннолетним детям до 23 лет, если они после школы продолжают учебу в очном формате. На портале проектов нормативно-правовых актов появился законопроект ведомства.
В пояснительной записке министерства поясняется, что студенты-очники часто «не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ». В документе отдельно не упоминаются работающие студенты, отметил РБК.
В этом же законопроекте прописано, что окончившие школу совершеннолетние дети будут получать алименты до 1 сентября того года, когда они завершили обучение, если они не достигли 19 лет.
Минюст также предлагает поправки по привлечение к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин. Если алименты не уплачиваются в течение двух и более месяцев после привлечения к административной ответственности неплательщику может грозить уголовное дело.
Выплаты алиментов студентам-очникам обсуждали неоднократно. В 2015 году на тот момент депутат Госдумы Мамед Абасов предлагал выплаты до 24 лет, но не получил поддержки, в 2019-м — тогдашний глава Минюста Александр Коновалов, а в начале августа этого года законопроект об этом намеревались внести в парламент депутаты ЛДПР, сославшись на «копеечную стипендию» от вуза.