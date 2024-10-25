Линдсей Лохан, Иэн Хардинг и Кристин Ченовет появились в трейлере «Нашего маленького секрета»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер романтической комедии «Наш маленький секрет», главные роли в которой исполнили Линдсей Лохан («Чумовая пятница», «Дрянные девчонки») и Иэн Хардинг («Милые обманщицы»).
Они сыграли бывших возлюбленных, которые спустя десять лет после завершения их отношений случайно встречаются. Они приезжают на Рождество домой к родителям своих партнеров, которые оказываются братом и сестрой.
Герои пытаются скрыть от членов большой семьи, что когда‑то были более чем знакомы. Параллельно с этим они обнаруживают, что прошлое оставлено позади не так однозначно, как они думали.
Премьера картины состоится 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix. В ней помимо Лохан и Хардинга можно будет увидеть Кристин Ченовет («Лузеры»), Джона Рудницкого («Уловка-22»), Кэти Бейкер («13 причин почему») и Джуди Рейес («Клиника»).
Постановщиком «Нашего маленького секрета» стал Стивен Херек, автор «Великолепной Гилли Хопкинс» и «101 далматинца». Сценарий написала дебютантка Хейли ДеДоминисис. Среди продюсеров — Лиза Гудинг, Лохан и Майк Эллиот.