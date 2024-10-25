Линдсей Лохан, Иэн Хардинг и Кристин Ченовет появились в трейлере «Нашего маленького секрета»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер романтической комедии «Наш маленький секрет», главные роли в которой исполнили Линдсей Лохан («Чумовая пятница», «Дрянные девчонки») и Иэн Хардинг («Милые обманщицы»).

Они сыграли бывших возлюбленных, которые спустя десять лет после завершения их отношений случайно встречаются. Они приезжают на Рождество домой к родителям своих партнеров, которые оказываются братом и сестрой.