Дом Мэттью Перри в Лос-Анджелесе продали спустя год после смерти актера

Дом в Лос-Анджелесе, где в прошлом году умер звезда «Друзей» Мэттью Перри, продали за 8,55 млн долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Новым владельцем невысокого дома с четырьмя спальнями и четырьмя полноценными ванными комнатами стала девелопер и кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан из Аризоны. Она купила эту недвижимость в качестве инвестиции: вероятно, вместо проживания там женщина будет сдавать ее в аренду или перепродаст после роста цены.

Перри купил дом 1965 года постройки в 2020 году за 6 млн долларов через трастовый фонд (так же сделала и Верма-Лаллиан), провел в нем капитальный ремонт и построил бассейн. Дом площадью 325 квадратных метров расположился на участке в 1618 квадратных метров. Постройка находится в уединенном районе мегаполиса Пасифик-Палисейдс.

Незадолго до смерти Перри, известный как фанат Бэтмена, выложил в соцсетях фото @mattyperry4 своего бассейна и декора дома, стилизованного под киновселенную супергероя. На дне бассейна актер выложил летучую мышь из светодиодной ленты с красным светом.

Перри было 54 года, когда 28 октября 2023-го его обнаружили без сознания в джакузи на заднем дворе. Сначала его смерть классифицировали как утопление, но позже судмедэксперты выяснили, что причиной стала передозировка наркотиком кетамином.