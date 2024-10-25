Деми Мур и Роб Лоу работают над сиквелом «Огней святого Эльма»

Звезды драмы «Огни святого Эльма» Деми Мур и Роб Лоу работают над созданием сиквела фильма. Об этом Лоу рассказал в подкасте Let’s Talk Off Camera.

Актер признался, что в данный момент часто общается с партнершей по картине. «Мы активно пытаемся снять продолжение», — пояснил он. Лоу добавил, что работа «идет немного медленнее, чем хотелось бы».

«Но это хорошо, потому что мы пытаемся найти правильного автора и правильную историю. Но все актеры [из оригинального фильма] на борту. Все воодушевлены», — рассказал Лоу.

Он подчеркнул, что надеется на продолжение «Огней святого Эльма» не из‑за желания заработать. У сиквела, по словам актера, есть множество причин. «Думаю, сегодня тема „Огней святого Эльма“ — в том, что никогда не поздно быть счастливыми», — добавил Лоу.

«Наши дети уже закончили школу, возможно, некоторые из нас развелись, кто‑то заболел — это те вещи, с которыми сталкиваешься, когда достигаешь нашего возраста. Это возможность исследовать эти темы с персонажами, которых люди знают и любят», — сказал артист.