Книгу Мэри В.Дирборн «Эрнест Хемингуэй: Биография» превратят в сериал

Лос-Анджелесская продакшен-компания Avatar Entertainment поставит сериал по книге Мэри В.Дирборн «Эрнест Хемингуэй: Биография». Об этом сообщил Deadline.

Проект будет состоять из десяти серий. В них расскажут историю жизни легендарного писателя, автора романов «Прощай, оружие!» и «Праздник, который всегда с тобой». Исполнительным продюсером шоу станет Ларри Робинсон.

Сериал перенесет на экран 750-страничную биографию, раскрывающую как обстоятельства детства Хемингуэя в Иллинойсе, так и более поздние события его жизни. Среди прочих — работа водителем скорой помощи в Италии во время Первой мировой войны, карьера журналиста в Чикаго и переезд в Париж.

Книгу Дирборн в The Washington Post назвали «наиболее полноценным портретом Хемингуэя из всех доступных на сегодняшний день». В издании рассказывается о становлении писателя, его жизни в Испании во время гражданской войны, а также времени, проведенном на Кубе, в Женеве, Кении, Вайоминге и других местах.

Биография повествует о высадке в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Не обходит она стороной многочисленные романы Хемингуэя и четыре его брака. Завершает книгу рассказал о самоубийстве писателя на ранчо в Айдахо.