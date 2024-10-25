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Китайская компания планирует отправить туристов в космос. Билеты продали за 140 тыс. долларов

Сегодня в 18:12
Фото: Deep Blue Aerospace

Китайская компания Deep Blue Aerospace продала два билета на путешествие к границе космоса. Об этом сообщает CNN.

Полет Deep Blue Aerospace планирует совершить в 2027 году, после серии испытаний в 2025–2026 годах. Это может стать первым случаем, когда китайская компания запустит в космос туристов. Впрочем, их конкуренты из КНР ― CAS Space ― тоже объявили о планах начать туристические полеты в 2027 году.

На сайте Deep Blue Aerospace говорится, что космический корабль поднимет пассажиров на высоту от 100 до 150 километров. Там они проведут в состоянии невесомости около 12 минут.

Путевки в космический тур продали во время онлайн-трансляции, к которой подключились миллионы людей. Как утверждает Deep Blue Aerospace, билеты стоимостью в 1 млн юаней (140 тыс. долларов или 13,6 млн рублей) раскупили мгновенно. Личности покупателей не разглашаются.

Многоразовая ракета Nebula-1, которая должна доставить гендиректора компании и еще пятерых человек в космос через три года, еще находится в стадии разработки. В прошлом месяце эта ракета не смогла завершить испытательный полет на большой высоте, взорвавшись на последнем этапе — при приземлении.

Как отмечает CNN, Deep Blue Aerospace ― одна из ведущих китайских космических компаний, с помощью которых Китай стремится стать доминирующей космической державой наряду с США. В планах КНР ― создание группировок спутников, способных конкурировать с SpaceX.

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