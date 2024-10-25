После принятия укороченной рабочей недели экономика Исландии показала более быстрый рост

Экономика Исландии опережает большинство европейских стран после общенационального введения сокращенной рабочей недели без потери оплаты труда, обращает внимание CNN на новое исследование. В 2023 году экономика Исландии выросла на 5%.

По данным двух аналитических центров, в период с 2020 по 2022 год 51% работников в стране приняли предложение о сокращении рабочего времени, в том числе до четырех дней в неделю. Они предполагают, этот показатель будет расти.

В прошлом году в Исландии наблюдался более быстрый экономический рост, чем в большинстве европейских стран, а уровень безработицы в стране был одним из самых низких в Европе, отмечают Институт автономии Великобритании и Ассоциация за устойчивое развитие и демократию Исландии (ALDA).

Согласно последнему отчету Международного валютного фонда, рост экономики Исландии стал вторым после Мальты среди богатых европейских экономик. Институт автономии и ALDA также заявили, что низкий уровень безработицы в Исландии — это «убедительный показатель жизнеспособности экономики». Однако МВФ прогнозирует значительное замедление роста в этом и следующем году из‑за «дальнейшего ослабления внутреннего спроса и замедления роста расходов на туризм».