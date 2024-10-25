На Гуфа завели уголовное дело из‑за драки в Апрелевке. Ему грозит до семи лет

На рэпера Гуфа (Алексея Долматова) завели уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело завели после драки в подмосковной Апрелевке. По пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК. Музыканту грозит до 7 лет колонии. Следствие будет просить об аресте Долматова.

Кроме рэпера, по делу задержан еще один человек. Кто он и каков его процессуальный статус, ТАСС не уточняет.

23 октября стало известно, что Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке после его драки с другим мужчиной. «По предварительной информации, в результате потасовки музыкант ударил по голове оппонента, у него повреждено ухо», — сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Пострадавший написал заявление на Долматова.

Обстоятельства потасовки неясны. Baza писала, что конфликт начался после того, как музыкант с девушками и другом отдохнул в банном комплексе и отказался оплачивать счет. Администратор бани якобы вызвал хозяйку, та приехала со своим братом, который и получил несколько ударов в ухо (по одной из версий за то, что снимал Гуфа на телефон, хотя тот требовал приватности).

Mash опубликовал видео драки. На кадрах видно, как музыкант наносит несколько размашистых ударов в область уха другого мужчины. По данным Baza, пострадавшиему в больнице поставили диагнозы «сотрясение мозга» и «черепно-мозговая травма».

Владелица бани заявила, что компания могла находиться под наркотиками. В сеть попало видео, как утверждается, с места событий, где крошки неизвестного вещества почему‑то рассыпаны в районе плинтуса.

Адвокат Гуфа назвал несоответствующей дествительности информацию, что его подзащитный принес наркотики в баню в Подмосковье, где их употребил, а потом якобы устроил драку с администратором заведения. «Это не соответствует действительности, как и многое другое, что сейчас распространяется с подачи „загадочного потерпевшего“», — заявил он.

«Загадочным потерпевшим» оказался сотрудник силовых структур, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Во время потасовки он был не при исполнении.

После задержания Гуф выложил несколько видео из отдела полиции. В одном из них он разговаривает с людьми, которые подали на него заявление, в другом просит прощения перед правоохранителями, журналистами, родителями и всеми за свою «последнюю выходку».