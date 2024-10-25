Хелен Миррен: «Мне жаль, что Курт Кобейн не дожил до изобретения GPS»

Хелен Миррен сожалеет, что фронтмен Nirvana Курт Кобейн не прожил достаточно долго, чтобы испытать восторг от отслеживания своего местоположения по телефону.

В беседе с владельцем Evening Standard Евгением Лебедевым в его подкасте Brave New World 79-летняя актриса сказала, что считает себя счастливицей, прожившей достаточно долго, чтобы стать свидетелем драматических технологических достижений.

«Я всегда говорю, что очень жаль, что Курт Кобейн умер именно тогда, когда умер. Потому что он так и не увидел GPS, ведь это самое замечательное — наблюдать, как твое маленькое голубое пятнышко идет по улице. Я просто нахожу это совершенно волшебным и невероятным», — призналась Миррен.

В прошлом она часто ссылалась на Кобейна, рассуждая о связи технологий и возраста. В 2014 году она сказала Опре Уинфри: «Посмотрите на Курта Кобейна — он даже компьютера почти не видел! Цифровые технологии, которые сейчас происходят, так захватывают. Мне просто интересно, что будет дальше».

Настроения, которые Миррен выразила в разговоре с Лебедевым, чей подкаст посвящен «долголетию, нейронаукам, биохакингу и психоделикам», были менее радостными. «С этого момента, сколько бы ни прожило человечество, это будет мир технологий. И я так благодарна, что принадлежу к поколению, которое знало мир до технологий. И вы знаете, что в конце концов мы вымрем», — сказала звезда «РЭД» и «Королевы».