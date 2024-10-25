OpenAI планирует выпустить новую модель ИИ к декабрю

Следующая флагманская модель искусственного интеллекта от OpenAI должна появиться к декабрю ― примерно к двухлетнему юбилею ChatGPT. Об этом пишет The Verge со ссылкой на информированный источник.

Рабочее название новой модели ― Orion, и, хотя она рассматривается как преемница GPT-4, пока неясно, будет ли компания называть ее GPT-5. Президент OpenAI Japan Тадао Нагасаки в сентябре говорил, что следующая модель будет в 100 раз мощнее GPT-4.

В отличие от последних двух моделей OpenAI ― GPT-4o и o1 ― Orion не будет изначально широко внедрен в ChatGPT. Первыми доступ к нему получат компании-партнеры, которые смогут создать на его основе собственные продукты и функции.

Другой источник издания утверждает, что уже к ноябрю Orion собираются разместить на облачной платформе Azure от Microsoft, которая используется в том числе для разработки приложений.

Orion будет отлична от предыдущей модели o1. По словам The Verge, OpenAI ставит целью со временем объединить свои разные большие языковые модели, чтобы создать универсальный искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI).