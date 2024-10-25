OpenAI планирует выпустить новую модель ИИ к декабрю

Сегодня / 16:22
На Гуфа завели уголовное дело из‑за драки в Апрелевке. Ему грозит до семи лет
Сегодня / 16:50
Хелен Миррен: «Мне жаль, что Курт Кобейн не дожил до изобретения GPS»
Сегодня / 15:39
Пол Мескаль получил роль в «Гладиаторе-2» после 30-минутного видеозвонка с Ридли Скоттом
Сегодня / 13:45
ЦБ поднял ключевую ставку до рекордно высокого значения
Сегодня / 13:45
Прокуратура порекомендовала пересмотреть приговор братьям Менендес
Сегодня / 13:34
В Москве со следующего года введут электронные удостоверения мигрантов
Сегодня / 12:58
В Петербурге мужчина напал с ножом на покупателей гипермаркета «О’кей»
Сегодня / 12:38
В небольшом канадском городке не могут выбрать мэра: никто не хочет им управлять
Сегодня / 11:21
«Коммерсант»: покупателями «Ашана» в России могут стать «Лента» или «Магнит»
Сегодня / 11:10
Исследование: «пропаганда чайлдфри» не влияет на рождаемость
Сегодня / 10:17
Ученые неделю спаивали шершней, чтобы проверить, как на них действует алкоголь
Сегодня / 10:04
20th Century Studios работает над сиквелом фильма «Чужой: Ромул»
Сегодня / 09:19
Полиция провела обыск в отеле, где погиб Лиам Пейн
Сегодня / 08:58
В горах Узбекистана обнаружили два затерянных города Шелкового пути
Сегодня / 02:17
В США модель обвинила парня-хирурга в побоях и попытке скрыть их с помощью принудительной операции
Сегодня / 01:25
В Челябинской области местные жители устроили погромы в цыганском районе после убийства таксистки
Вчера / 23:57
Карди Би попала в больницу и отменила выступление на фестивале
Вчера / 23:36
Блогерша сняла покадровый ASMR-ремейк «Шрека»
Вчера / 23:02
Вышел трейлер фильма «Пятое сентября», посвященного теракту на Олимпиаде в Мюнхене
Вчера / 22:36
Грета Ли заменит Сандру Хюллер в фильме «Late Fame»
Вчера / 21:59
Последний сезон «Благих знамений» будет состоять из одного 90-минутного эпизода
Вчера / 21:53
Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в домогательствах
Вчера / 21:39
Linkin Park с новыми музыкантами выпустили третий сингл
Вчера / 20:56
В сети появился первый трейлер ремейка «Жестоких игр». Он выйдет на Prime Video в ноябре
Вчера / 20:41
Майкл Фассбендер пытается справиться с двойной жизнью в трейлере «Агентства»
Вчера / 20:23
В Британии впервые опубликуют заметки Туве Янссон о муми-троллях с их подробными описаниями
Вчера / 20:11
СМИ: всю недвижимость Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой
Вчера / 19:37
Анджелина Джоли рассуждает о сцене и жизни без нее в трейлере байопика о Марии Каллас
Вчера / 19:32
Звезда «Ричера» Алан Ритчсон снимется в боевике Скотта Во «Runner»
Вчера / 18:59
В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд
Вчера / 18:57
В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев
Вчера / 18:11
Марию Шарапову включат в Зал теннисной славы
Вчера / 17:45
Редкую рукопись «Маленького принца» продадут за 1,25 млн долларов
Обновлено вчера в 17:21
Концерт «Зверей» в Твери отменили из‑за «неоднозначной позиции артиста»
Вчера / 16:18
Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» спасла «Джона Уика» за день до начала съемок

OpenAI планирует выпустить новую модель ИИ к декабрю

Сегодня в 15:49
Фото: Levart_Photographer/Unsplash

Следующая флагманская модель искусственного интеллекта от OpenAI должна появиться к декабрю ― примерно к двухлетнему юбилею ChatGPT. Об этом пишет The Verge со ссылкой на информированный источник.

Рабочее название новой модели ― Orion, и, хотя она рассматривается как преемница GPT-4, пока неясно, будет ли компания называть ее GPT-5. Президент OpenAI Japan Тадао Нагасаки в сентябре говорил, что следующая модель будет в 100 раз мощнее GPT-4.

В отличие от последних двух моделей OpenAI ― GPT-4o и o1 ― Orion не будет изначально широко внедрен в ChatGPT. Первыми доступ к нему получат компании-партнеры, которые смогут создать на его основе собственные продукты и функции.

Другой источник издания утверждает, что уже к ноябрю Orion собираются разместить на облачной платформе Azure от Microsoft, которая используется в том числе для разработки приложений.

Orion будет отлична от предыдущей модели o1. По словам The Verge, OpenAI ставит целью со временем объединить свои разные большие языковые модели, чтобы создать универсальный искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI).

Последнюю на данный момент модель ИИ ― o1 ― OpenAI представила в середине сентября. Она лучше решает сложные многоуровневые задачи по математике, программированию и естественным наукам. Однако модель думает медленнее, выстраивая цепочку решений, и тратит на это больше ресурсов. Зато она способна не просто давать ответы, но и объяснять, как именно она к ним пришла.

Расскажите друзьям
Теги:
Microsoft
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами